Fiergs lidera missões da CNI ao Cazaquistão e à Alemanha

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) dará início nesta terça-feira (11) a duas missões empresariais prospectivas ao exterior. A primeira ocorre no Cazaquistão, país da Ásia Central cuja agenda prevê, entre outros eventos, o 2º Encontro do Comitê Bilateral Brasil-Cazaquistão. Na sequência, a comitiva nacional irá para a Alemanha, na Feira de Hannover, um dos principais eventos internacionais de tecnologia para a indústria. O editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, acompanhará as missões como enviado especial e trará informações sobre os desdobramentos dos eventos a partir de amanhã. O objetivo do 2º Encontro do Comitê Bilateral Brasil-Cazaquistão é explorar possíveis áreas de cooperação, tendo em conta o potencial existente, com base em propostas de associações empresariais e empresas, além de alinhar a realização da terceira reunião no Brasil, no próximo ano. O evento contará com a presença, entre outras autoridades e lideranças industriais, do embaixador do Brasil naquele país, Rubem Antonio Correa Barbosa; e de Berik Bekenov, presidente do Conselho da Kazakhstan Industry and Export Centre – QazIndustry, que é o Centro de Exportação e Indústria Cazaque.A missão prospectiva e exploratória liderada pelo presidente da Fiergs e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Gilberto Porcello Petry, contempla também oportunidades para a indústria do Rio Grande do Sul na relação comercial com o Cazaquistão, país de 21 milhões de habitantes e com um PIB de US$ 197 bilhões (dados de 2021). Os principais setores a serem negociados são fertilizantes, biocombustíveis, cutelaria, máquinas e equipamentos, entre outros. “No Cazaquistão, há muitas áreas de interesse para o Rio Grande do Sul, o comércio entre o Estado e aquele País ainda é pequeno e só tende a crescer, com ganhos para a indústria gaúcha”, afirma Petry.Na Feira Industrial de Hannover, entre 17 e 21 de abril, Petry também lidera a missão prospectiva e representa o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. Na programação, haverá rodadas de negócios entre empresários brasileiros e internacionais, circuito guiado pela feira e visitas técnicas em indústrias destaque da região. Os principais temas desta edição são soluções para conectividade, energia, baixo carbono e Indústria 4.0. A delegação do Brasil contará com 170 inscritos, sendo 63 gaúchos, e representantes de 105 empresas. A missão prospectiva a Hannover é coordenada nacionalmente pela CNI, e no Rio Grande do Sul articulada pela Fiergs.