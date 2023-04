Grêmio apresenta uniformes oficiais para a temporada

Os uniformes do Grêmio para a temporada 2023 foram apresentados pela Umbro nesta quarta-feira (12). A campanha do clube, que completa 120 anos este ano, é estrelada pelo jogador uruguaio Luis Suárez, o meia Vina e a atacante Caty, além do lateral Reinaldo e da zagueira Pati Maldaner. Nos novos trajes, os tradicionais azul, preto e branco, cores clássicas do time, se unem mais uma vez. No novo manto principal gremista, a combinação toma conta de toda a peça, com faixas verticais que avançam até as mangas. O primeiro símbolo que representou os jogadores e torcedores do Grêmio também é destacado na barra inferior da camisa, em uma etiqueta branca e azul celeste que inclui os anos 1903 e 2023, além do 120, que identifica a idade que o clube completará no próximo dia 15 de setembro.