Pesquisadores descobrem 'capítulo oculto' da Bíblia escrito há 1,5 mil anos

Um grupo de pesquisadores descobriu um "capítulo oculto" na Bíblia cristã (foto) escrito há aproximadamente 1,5 mil anos. O estudo foi publicado no jornal Estudos do Novo Testamento O trecho recém-descoberto estava escondido sob duas camadas de pergaminho reescrito e havia sido raspado do documento. Para visualizar o texto, os cientistas fizeram uso de fotografias utilizando luz ultravioleta. Segundo os pesquisadores a passagem é uma interpretação do capítulo 12 de Mateus do livro religioso. O manuscrito ofereceu aos cientistas novos lampejos e sutis revelações sobre as escrituras, que diferem de outras traduções. O texto foi encaminhado para a Biblioteca do Vaticano. Com informações da Folhapress.