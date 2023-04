Professores de Porto Alegre recebem treinamento para uso do botão de emergência

Após uma semana de tensão nas áreas de educação e segurança devido a ameaças de atentados em escolas, representantes de 98 escolas municipais e 217 escolas conveniadas à rede pública estiveram no Teatro do Bourbon Country nesta sexta-feira (14) para instalação e treinamento do botão de emergência. A partir de segunda (17), todas as escolas habilitadas de Porto Alegre poderão utilizar o novo recurso de segurança. O botão de emergência é mais uma iniciativa para fortalecer a rede de proteção coletiva aos alunos, professores e funcionários das escolas. O dispositivo ficará disponível via aplicativo e terá comunicação instantânea com as forças de segurança para casos de ameaças. O sistema foi viabilizado através da parceria entre a Prefeitura da Capital, o Instituto Cultural Floresta e a empresa BeOn.