Sonda decola em direção a Júpiter e suas luas para procurar ambientes favoráveis à vida

A sonda espacial europeia Juice foi lançada com sucesso nesta sexta-feira (14), a bordo de um foguete Ariane 5, em destino a Júpiter e às suas luas geladas com a missão de procurar ambientes favoráveis a formas de vida extraterrestre. O foguete decolou do centro espacial europeu em Kourou, na Guiana Francesa, às 9h14 no horário de Brasília, 24 horas depois de seu lançamento ter sido adiado devido ao risco de tempestades. A sonda se separou do foguete de lançamento 27 minutos após a decolagem, a uma altitude de cerca de 1,5 mil quilômetros. Deu-se início, então, à viagem de oito anos para a sonda, que deve chegar em Júpiter em 2031 para buscar condições propícias ao aparecimento de outras formas de vida nas luas do maior planeta do Sistema Solar. Com informações da AFP.