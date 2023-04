Dmae retira 5 mil metros cúbicos de resíduos do Arroio Sanga da Morte

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) finalizou nesta semana a dragagem da foz do Arroio Sanga da Morte, localizado na avenida Diário de Notícias, próximo ao Parque Pontal, na Zona Sul. No local, foram retirados cerca de 5 mil metros cúbicos de resíduos, entre os quais 180 pneus, capacetes, roupas e garrafas pet. O diretor-geral do Departamento, Maurício Loss, e técnicos estiveram vistoriando a região. Iniciado em abril de 2022, ojá retirou um montante estimado em 25.850 metros cúbicos de resíduos. “Notamos uma melhora significativa no escoamento da água das chuvas em todas as regiões que já tiveram parte dos arroios dragados. A ideia do Dmae é seguir com o trabalho de dragagem preventiva, para evitar alagamentos”, afirma o diretor-geral.