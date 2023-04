Abril Vermelho: MST RS realiza vigília no pátio do Incra, em Porto Alegre

No Abril Vermelho, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) reforça sua luta pela Reforma Agrária. No Rio Grande do Sul, nesta segunda (17), cerca de 100 trabalhadores sem terra estão em vigília no Pátio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Porto Alegre. As famílias acampadas participam de uma audiência com o superintendente substituto do Incra, Vitor Py Machado. Na conversa, o MST RS tratará novamente as reivindicações das famílias acampadas já apresentadas no 8 de março pelas Mulheres Sem Terra. Dentre as solicitações está a nomeação do superintendente do Incra do RS para que as reivindicações possam ser encaminhadas devidamente. “Queremos que as nossas famílias acampadas sejam reconhecidas como público de Reforma Agrária, e que a partir disso ocorra o cadastramento delas para que possam acessar políticas públicas voltadas à Reforma Agrária, como cestas básicas, lona, direito e acesso a terra”, destaca Aida Teixeira, da Frente de Massa do MST RS.