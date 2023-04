Capitães do Brasileirão utilizam braçadeira que homenageia Pelé

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 aconteceu neste final de semana. Na estreia dessa que é a 64ª edição da competição, os capitães de equipes das Séries A e B utilizaram braçadeiras em homenagem a Pelé. Foi o caso do goleiro Rafael Cabral, do Cruzeiro. Além das braçadeiras, as moedas utilizadas para realizar os sorteios em campo também eram estilizadas em alusão ao Rei do Futebol. A série de homenagens ao maior jogador de futebol do mundo foi realizada pela Confederação Brasileira de Futebol e idealizada pelo presidente da instituição, Ednaldo Rodrigues. Pelé faleceu em dezembro de 2022, aos 82 anos de idade. O jogador começou sua carreira no Santos. Ele foi o único jogador a se tornar tricampeão da Copa de Mundo de Futebol da FIFA.