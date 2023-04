Incêndio no sul da França queima quase mil hectares de vegetação

Cerca de, neste domingo (16), no, no departamento dos Pirineus Orientais, no limite do país com Girona, no. Segundo autoridades locais, o fogo chegou a cruzar a fronteira. As 300 pessoas que tinham sido evacuadas à tarde "voltaram, em sua maioria, ao seu domicílio", disse a prefeitura de Banyuls-sur-Mer. "Odo ponto de vista da proteção da população e dos bens", acrescentou a prefeitura. Este é o maior incêndio registrado na França este ano e ocorreu em um departamento muito afetado pela seca. Em 2022, o. Com informações da AFP.