Calor intenso na Índia afeta bem estar de passarinhos

A Índia está vivendo o verão, sua estação mais quente, bastante forte. No país, cujo clima predominante é o tropical de monções, caracterizado por temperaturas elevadas no verão e elevado volume de chuvas durante o período das monções, o calor tem sido motivo de atenção não apenas para os habitantes humanos do segundo aís mais populoso do mundo, mas também para os animais. Na tarde desta terça-feira (18), a cidade de Ahmedabad enfrentou temperaturas extremas, o que causou desconforto e desidratação em espécies como o Treron phoenicoptera, que precisou ser atendido por veterinários na Jivdaya Charitable Trust, instituição de caridade local.