Montes de areia ao lado do dilúvio são resultado de limpeza do Dmae

Quem transita por Porto Alegre nota os diversos serviços que vêm ocorrendo ao longo do Arroio Dilúvio. Com o objetivo de diminuir os frequentes alagamentos que assolam a Capital no período chuvoso, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) vem realizando uma série de atividades de dragagem e limpeza na capital.

Iniciados em março de 2022, os trabalhos são responsáveis pela retirada dos rejeitos que se depositam ao longo do canal e podem levar a inundações. As atividades já ocorreram em diversos pontos da cidade, como nas avenidas Ipiranga, Salvador França, Cristiano Fischer, Antônio de Carvalho, João Pessoa e Azenha.

“E nos próximos dias iremos iniciar os serviços no trecho mais fundamental do processo, o da foz do Dilúvio, localizado no final da avenida Ipiranga. Aquela região ainda se encontra bastante assoreada em consequência da falta de manutenções do tipo nos últimos anos. Com a realização dos trabalhos no trecho, o escoamento das chuvas na cidade acontecerá com maior facilidade”, explica o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

Algo que chama atenção de quem passa no entorno dos locais recém limpos são as “montanhas” de dejetos que se formam após as atividades, semelhante ao que pode ser visto em frente ao Palácio da Polícia. Segundo o diretor, esses amontoados fazem parte de um procedimento padrão para a decantação e posterior retirada. Ainda de acordo com ele, os sedimentos ficam alocados somente até que sequem e possam ser encaminhadas aos aterros sanitários, processo que leva em trono de 10 dias.

Conforme o departamento, até o momento cerca de 42 mil metros cúbicos de resíduos já foram retirados e até a finalização dos serviços estimasse que 200 mil metros cúbicos sejam removidos do arroio e de suas bacias. Além dos dejetos, nos três contratos de dragagem, foram coletados mais de 5 mil pneus, carrinhos de supermercado, garrafas PET e sacolas plásticas. Atualmente os serviços se encontram paralisados em decorrência da necessidade da renovação do contrato.