Festival Honk!POA realiza shows em espaços públicos de Porto Alegre

A terceira edição do Festival Honk! acontecerá entre 20 e 23 de abril em Porto Alegre. Nesta quinta-feira (20), o evento inicia com uma roda de conversa, dentro do perfil de integrar artistas e cidadãos em torno da arte e da música, promovendo a coletividade. Na sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, começam as apresentações das fanfarras na área central da cidade. Já no dia 22, o Honk! se descentraliza e vai para as comunidades da Ilha do Pavão, Vila Planetário e Morro da Cruz. E para encerrar, o domingo, 23, terá cortejo de todos os participantes pelas ruas de Porto Alegre. O HonK! nasceu em Boston e acontece em várias cidades dos Estados Unidos, como Nova York, Providence, Seattle e Austin. Também se espalhou para outros países, como a Austrália e o Brasil.