Expochurrasco acontece neste sábado no Parque Harmonia

Neste sábado (22) o Parque Harmonia sedia o Expochurrasco 2023. O evento é realizado pela Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) com apoio da prefeitura. O Expochurrasco irá proporcionar uma experiência completa, com sete horas de degustação dos mais variados cortes da carne. Estão confirmadas as presenças de chefs de todas as regiões do Brasil e do exterior. Mais de 60 empresas expositoras do churrasco e 25 startups e food techs ligadas à inovação em proteína animal estarão no local. A organização do evento irá doar 500 quilos de carne à Secretaria de Desenvolvimento Social (SMDS) para ser distribuída entre 11 entidades parceiras que atuam nas áreas da infância, segurança alimentar, proteção a mulheres vítimas de violência e idosos.