Ativistas do clima se colam ao asfalto em Berlim como forma de protesto

Durante ato realizado em Berlim nesta segunda-feira (24), integrantes do "Last Generation" (Letzte Generation) colaram suas mãos em um pedaço de concreto como forma de protesto. A ação se repetiu em pelo menos 33 pontos da cidade. O grupo "Last Generation" existe desde 2021, e foi fundado após uma greve de fome realizada por sete ativistas, o que rendeu um encontro com o hoje chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, que na época concorria ao cargo. O grupo anunciou que bloqueará toda a cidade de Berlim, e que continuará realizando ações similares, com o objetivo de atrair atenção para a crise climática. Essa não é a primeira vez que integrantes do grupo se colam ao asfalto. Em 2022, o mesmo ocorreu na pista do aeroporto de Berlim.