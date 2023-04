Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas é lançada em Brasília

A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas foi lançada em Brasília nesta segunda-feira (24). No evento, que aconteceu no salão nobre da Câmara dos Deputados, estavam presentes a ministra Sonia Guajajara, a deputada Célia Xakriabá, o Cacique Raoni, além de outras lideranças indígenas. Entre deputados e senadores, a criação da Frente recebeu um total de 205 assinaturas. O lançamento ocorreu em uma data emblemática: o dia da abertura do 19° Acampamento Terra Livre. O acampamento existe desde 2004, quando ocorreu a a ocupação de indígenas do sul do Brasil em frente do Ministério da Justiça. Neste ano, o evento busca reivindicar o fim das violências contra povos indígenas e do decreto de "Emergência Climática", além de resgatar o tópico da demarcação de terras indígenas.