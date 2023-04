Fim do Ramadan é comemorado com doces tradicionais em Jerusalém

Na véspera da celebração de Eid al-Fitr, que acontece no fim do Ramadan, mês sagrado muçulmano, as preparações para a festividade tomaram conta de Jerusalém. A festa também marca o final do jejum que ocorre durante os dias de Ramadan, do nascer até o por do sol. O objetivo da prática na cultura muçulmana é buscar a purificação do corpo e da mente. Uma das comidas típicas consumidas na data é o Mamoul, um doce tradicional libanês, usualmente recheado com tâmaras ou nozes. Na maior parte dos doces libaneses, o formato é a principal característica. No Mamoul, não é diferente. O doce segue um padrão circular, e cada sabor é moldado em uma forma diferente.