Porto Alegre terá selo de Capital Mundial do Churrasco

O selo que confere à cidade de Porto Alegre o título de Capital Mundial do Churrasco será lançado pela Prefeitura neste sábado (22), às 18h30min, no palco principal do ExpoChurrasco 2023, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia).O selo resulta de um movimento do Executivo municipal, por meio do gabinete do vice-prefeito Ricardo Gomes, em parceria com a iniciativa privada. A ideia surgiu em 2022, com o intuito de promover uma cultura intrínseca no porto-alegrense e fomentar o turismo."Temos as melhores churrascarias, casas de carne, assadores e algo que ninguém tem no mundo: o churrasco em casa. Estamos reconhecendo a nossa cultura e legitimando esta marca", defendeu Gomes, prefeito em exercício e que irá conduzir o lançamento.Porto Alegre é a cidade com o maior número de churrasqueiras por habitante, além de possuir mais de 100 churrascarias regularizadas na cidade, segundo a Sala do Empreendedor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET)."O título significa muito mais do que cultuar a nossa tradição. É abrir as portas da cidade para outros países e mostrar um dos pilares que movimenta a nossa economia e o nosso turismo. Queremos que mais turistas conheçam o churrasco que fazemos aqui", afirma a titular da SMDET, Julia Evangelista Tavares.