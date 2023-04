EPTC faz ação em shopping sobre o uso das vagas reservadas a idosos e PCDs

Agentes da Escola Pública de Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizaram nesta sexta-feira (28) uma ação orientativa sobre os uso das vagas de estacionamento reservadas a idosos e pessoas com deficiência em estabelecimentos privados de uso coletivo, como shopping centers, supermercados, centros comerciais e afins. As vagas sinalizadas são destinadas a quem tem direito, com uso obrigatório da credencial de estacionamento, que é gratuita. O objetivo é orientar os idosos e pessoas com deficiência sobre a importância da credencial, para demonstrar à sociedade que eles têm este direito. Para garantir o direito ao uso das vagas é necessário a apresentação, de forma visível sobre o para-brisas, de credencial que comprove tal condição. O documento, referente ao cidadão portador, é emitido via on-line e grátis pela EPTC.