Roda de conversa sobre segurança no trânsito é realizada com idosos de Porto Alegre

Uma roda de conversa musicada e palestra foi realizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para 54 idosos do Grupo da Longevidade Viva a Vida na quarta-feira (26). O evento foi sediado na Unidade de Saúde Conceição. Desde 2010, a instituição participa do programa Pedestre Idoso da EPTC. A equipe da Escola Pública de Mobilidade da EPTC foi até o local para realizar o evento. De acordo com a coordenadora do Programa Vida no Trânsito, Diva Yara Mello Leite, em 2016, quase 60% dos pedestres que morreram em Porto Alegre eram idosos; atualmente, este percentual reduziu para 44%. O projeto Conversa Musicada, que faz parte do programa Pedestre Idoso, completa um ano no próximo mês de maio. Com palestras e dinâmicas compostas por música, o projeto já passou por diversos grupos de idosos na cidade de Porto Alegre.