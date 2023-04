Porto Alegre passa a contar com espaço dedicado a portadores do Espectro Autista

A Unimed Porto Alegre inaugurou, na segunda-feira (24), a Casa TEA,. O projeto, que foi concebido em conjunto com a comunidade autista, possui arquitetura voltada para a segurança e bem-estar de crianças e adolescentes com diferentes graus do espectro. O espaço, além de receber os portadores de Transtornos do Espectro Autista e Transtornos do Desenvolvimento Global, bem como suas famílias, tem como objetivo acolher e direcionar os pacientes para a linha de cuidado por meio da escuta e atendimento de suas necessidades. Fica na avenida Nilo Peçanha, nº 1.221.