Unimed Porto Alegre inaugura centro de acolhimento relacionado ao Transtorno do Espectro Autista

A Unimed Porto Alegre inaugurou na manhã desta segunda-feira (24) a Casa TEA, espaço destinado a acolher beneficiários do sistema com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD); e suas famílias. O projeto, que foi concebido em conjunto com a comunidade autista, possui arquitetura voltada para a segurança e bem-estar de crianças e adolescentes com diferentes graus do espectro.



O espaço, além de receber os portadores de Transtornos do Espectro Autista e Transtornos do Desenvolvimento Global, bem como suas famílias, tem co mo objetivo acolher e direcionar os pacientes para a linha de cuidado por meio da escuta e atendimento de suas necessidades; acolher familiares em suas dificuldades de entendimento do diagnóstico e tratamento por meios de ações de escuta e educativas; proporcionar local adequado para a equipe multidisciplinar avaliar, quando necessário, os pacientes para o diagnósticos; e fortalecer o vínculo com os cooperados da especialidade e com a rede credenciada.



“É uma iniciativa pioneira que a Unimed faz e o município está no mesmo compasso. Agora no próximo mês vamos ter a abertura da nossa unidade", comenta o Secretário de Saúde de Porto Alegre, Mauro Sparta. "São duas importantes ferramentas que o município tem a sua disposição. Esse acolhimento é muito importante, os diagnósticos do transtorno do aspecto autista aumentaram nos últimos anos e a sociedade como um todo vem respondendo isso e então estamos todos juntos nesse propósito de fazer o melhor possível para nossas crianças e para os demais”, conclui.



Somente em 2022, a Unimed Porto Alegre atendeu 2.418 pacientes com alguma forma de Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou Transtorno Global do Desenvolvimento. Só no primeiro trimestre de 2023, já foram atendidos 1.575 clientes, um aumento de 67% em relação ao 1º trimestre de 2022.

A Casa TEA

A Casa TEA teve sua criação baseada em estudos e construções junto à comunidade, que foi responsável, inclusive, pela escolha do nome do local, realizada a partir de uma votação entre a comunidade.

“Embora a Unimed já tenha uma rede muito ampla, faltava um espaço como este, com o objetivo de fazer o acolhimento das pessoas e das famílias, poder checar o diagnóstico, encaminhar para uma terapia personalizada para cada necessidade. Agora temos a oportunidade de fazer o acompanhamento dessas crianças ao longo dos seus desenvolvimentos, podem fazer correções de rumo e ajuste de terapias. Esse espaço materializa todo esse cuidado que a rede possuiu e que tende a crescer”, conta o diretor de Recursos e Serviços Próprios da Unimed POA, Marcelo Hartmann.



Ao todo, são 620 m² com ambientes projetados a partir das necessidades do público. O local é composto por salas de espera, quatro consultórios, sala administrativa, sala de escape para atendimento em situações críticas, plataforma elevatória para mezanino, espaço Arena (local de observação para subsidiar diagnósticos) e áreas de apoio. Projetado de acordo com as necessidades espaciais e arquitetônicas para atender o público com TEA, possui estrutura especial em relação a dimensões, acessibilidade, iluminação, tonalidade de cores, acústica, níveis de atividades, layout e fluxos. As cores utilizadas são resultadas de estudos realizados para minimizar o desconforto, bem como a acústica local, que possui baixo ruído externo e cuidados para que objetos internos causem pouco barulho.



Assim como um local especializado, a equipe de atendimento é formada por profissionais capacitados para melhor atender as demandas, sendo formada por pediatras, especialistas em Terapia Ocupacional, psicologia, fonoaudiologia e Serviço Social.