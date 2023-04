Estudantes com deficiência visual terão óculos com tecnologia intuitiva em Porto Alegre

Alunos com deficiência visual Porto Alegre matriculados na rede de ensino terão acesso a um óculos especial com inteligência intuitiva. O equipamento possui tecnologia israelense e é equipado com uma câmera acoplada à armação dos óculos, que fotografa, escaneia e transforma textos de qualquer superfície em áudio, além de reconhecer rostos e produtos. O dispositivo também faz a identificação de cédulas de dinheiro e a leitura de qualquer texto em português, inglês e espanhol. Os óculos foram testados nesta terça-feira (25) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas, no bairro Passo das Pedras. Serão beneficiados 46 alunos e 10 professores. O investimento total da prefeitura é de aproximadamente R$ 1 milhão.