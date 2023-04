Alunos com deficiência visual recebem óculos com inteligência artificial em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entregou aos alunos da rede pública com deficiência visual, um óculos especial com inteligência intuitiva. O equipamento de tecnologia israelense possui uma câmera acoplada à armação dos óculos, que fotografa, escaneia e transforma textos de qualquer superfície em áudio, além de reconhecer rostos e produtos. O dispositivo ainda faz a identificação de cédulas de dinheiro e a leitura de qualquer texto em português, inglês e espanhol. A estudante Gabrielle Morales da Rosa, de 13 anos, e o professor André Vicente da Silva, que têm deficiência visual, receberam nesta quarta-feira (26) simbolicamente os equipamentos das mãos do prefeito Sebastião Melo, em ato realizado no Paço Municipal. Serão beneficiados 46 alunos e dez professores. O investimento total da prefeitura é de aproximadamente R$ 1 milhão.