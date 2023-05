Mochilas colocadas no gramado do Congresso lembram de mortes em escolas

Dezenas de mochilas vazias foram colocadas no gramado em frente ao Congresso Nacional (foto) nesta terça-feira (2) como lembrança das crianças vítimas de violência nas escolas. As 35 mochilas foram posicionadas em homenagem a esse número de crianças mortas nos últimos 10 anos. Elas foram colocadas no gramado no mesmo dia que está prevista a votação do. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), conversará com líderes dos partidos para decidir. A iniciativa é da ONG Avaaz.