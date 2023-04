Alunos premiados no mundial de robótica são recebidos com carreata na Lomba do Pinheiro

Recebidos com desfile em caminhão de bombeiros, buzinaços e aplausos da vizinhança, os “Lobóticos” retornaram a comunidade da Lomba do Pinheiro na manhã desta sexta-feira (28). A equipe de robótica formada pelos estudantes Lara Hoffmann, Vitor Machado, Nathállya Gonçalves, Matheus da Rocha, Sury da Silva e Gabrielli Welter, com a liderança da professora Cristiane Cabral, reencontrou os demais colegas na Escola Municipal Heitor Villa Lobos. Eles conquistaram o prêmio de Melhor Modelo de Solução, na First League Explorer, em Houston, nos Estados Unidos. A recepção foi organizada pela subprefeitura da região.

