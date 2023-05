Roteiristas entram em greve em Hollywood e fazem protesto na sede da Netflix

Manifestantes se posicionaram com placas e cartazes em frente a Netflix durante a greve de roteiristas de Hollywood que ocorreu nesta terça-feira (2). Mais de 11 mil roteiristas de séries e filmes entraram em sua primeira greve em 15 anos, após conversas com estúdios e serviços de streaming sobre condições de trabalho e pagamentos, nas quais não foi possível chegar a um acordo. A greve implica em paralisação imediata de programas de auditório e no atraso de séries e filmes previstos para serem lançados esse ano. No caso de programas de auditório, a principal alternativa encontrada pelos canais de televisão é a exibição de reprises até a normalização da situação trabalhista.