Feira de Dia das Mães é realizada no Largo Glênio Peres

A tradicional Feira de Economia Solidária do Dia das Mães, realizada no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto Alegre, teve início nesta segunda-feira (8). Até a sexta-feira (12) o evento pode ser visitado das 8h30 às 19h. No sábado (13), último dia, o funcionamento será até às 18h. Essa é a 12ª edição da feira. Esse ano, o evento apresenta 42 estandes de artesanato, 29 empreendimentos econômicos solidários e um estande de agricultura familiar. O evento é uma oportunidade para as cerca de 200 pessoas fazerem negócios e exporem produtos. A feira é organizada pelo Fórum Municipal de Economia Solidária de Porto Alegre (FMESPA) e da Associação do Voluntariado e da Solidariedade (Avesol).