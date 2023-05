Cabines telefônicas de Londres são decoradas para a coroação do Rei Charles III

Nas vésperas da coroação do novo monarca britânico, as clássicas cabines telefônicas vermelhas de Londres foram decoradas com adereços em alusão ao Rei Charles III. No sábado (6), o Reino Unido irá coroar Charles e sua esposa, a rainha consorte Camilla. Aos 73 anos, ele é o mais velho a assumir o trono britânico. A cerimonia de coroação será realizada em Londres e contará com aproximadamente 2000 convidados, entre eles outros monarcas, políticos e celebridades. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira dama, Janja Lula da Silva, irão comparecer à cerimônia de coroação.