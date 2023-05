Guitarra destruída no palco por Kurt Cobain vai a leilão nos EUA

Uma guitarra destruída durante uma apresentação pelo rockeiro Kurt Cobain, líder do Nirvana, vai ser leiloada nos Estados Unidos no final de maio. O instrumento, uma Fender Stratocaster, foi remontada, porém não pode ser usada, segundo Kody Frederick, da casa de leilões Julien's Auctions, que espera que o artefato musical alcance a faixa dos 80 mil dólares (cerca de R$ 400 mil). A guitarra foi destruída pelo músico no palco em uma noite que a banda tocou uma versão de "Smells Like Teen Spirit", uma das músicas mais famosas do Nirvana, meses antes de seu lançamento. Com uma vida marcada por polêmicas, Cobain se suicidou em abril de 1994, aos 27 anos. O leilão que venderá o item também inclui peças relacionadas a Eddie Van Halen, Elvis Presley e Fred Mercury.