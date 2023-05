Público acampa nas ruas de Londres no aguardo da coroação do Rei Charles III

Em Londres, capital do Reino Unido, "fãs" da família real acampam em trechos da rota que será percorrida durante a cerimônia de coroação do ex-príncipe e atual Rei Charles III. O novo rei, que será coroado neste sábado (6), costumava ser um dos menos apreciados membros da realeza britânica até subir ao trono, e, embora sua popularidade tenha melhorado, agora enfrenta o desafio de conduzir uma difícil modernização da monarquia. Elizabeth II, que morreu aos 96 anos, continua sendo a figura mais popular da família real apesar de sua morte (80% no primeiro trimestre de 2023, segundo o YouGov), seguida por sua filha Anne (66%) e seu neto William (65%). Após sua chegada ao trono, a baixíssima popularidade que tinha como príncipe disparou para cima, colocando-o agora na quinta colocação, com 55%