Porto Alegre mais de 9 mil pessoas contra gripe em Dia D

O Dia D de vacinação contra a gripe (Influenza) atraiu mais de 9 mil moradores em Porto Alegre. A ação foi nesse sábado (6). Os números finais serão divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (8). O prefeito Sebastião Melo recebeu a dose na Unidade de Saúde Santa Marta, no Centro Histórico. Além disso, 4,1 mil pessoas com 18 anos ou mais puderam receber doses contra o coronavírus. Com a nova faixa, o município atende todos os grupos indicados pelo Ministério da Saúde. A campanha de vacinação contra gripe vai até 31 deste mês para os grupos prioritários: idosos, crianças de seis meses a seis anos incompletos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, povos indígenas e quilombolas, trabalhadores do transporte público, funcionários do sistema prisional, professores. A vacina protege contra os vírus influenza A H3N2 e H1N1 e B. Depois de aplicada, a vacina leva pelo menos 15 dias para fazer o efeito protetivo necessário.