Geada em São José dos Ausentes dá a largada do frio no Rio Grande do Sul

termômetros em estações automáticas particulares chegaram a marcar -1,0 ºC

O frio chegou oficialmente nesta ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (10). Em, e novas marcas negativas são esperadas para os próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que nesta quinta-feira (11) as condições meteorológicas estarão favoráveis à formação de geadas em áreas dos Campos de Cima da Serra. Além disso, foram registradas temperaturas de 0,6ºC em Cambará do Sul e 0,7ºC em Vacaria. Apesar das baixas temperaturas nesta quarta, o, mas com longos períodos de chuva.