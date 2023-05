Rio Grande do Sul registra primeiras temperaturas abaixo de zero em maio

O Rio Grande do Sul teve a primeira temperatura abaixo de zero de maio registrada nesta quarta-feira (10), no segundo dia no ano com mínimas negativa no Estado. A temperatura caiu a 1,0ºC abaixo de zero em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, onde houve registro de geadas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as mínimas hoje no Estado foram de 4,4ºC em Vacaria, 5,4ºC em São José dos Ausentes e 5,7ºC em Cambará do Sul. Já as estações automáticas particulares acusaram mínimas de -1,0ºC em São José dos Ausentes, 0,6ºC em Cambará do Sul e 0,7ºC em Vacaria. Na Região Metropolitana, as menores temperaturas registradas foram de 9,1ºC em Gravataí, 9,3ºC em Viamão e 9,8ºC em Nova Santa Rita. Em Porto Alegre, os termômetros indicaram 11,1ºC.