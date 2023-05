Rio Grande do Sul pode ter geada em áreas da Metade Norte nesta quarta-feira

O frio seguirá presente nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 10 de maio, em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Há potencial para formação de geada isolada em trechos de maior altitude da Metade Norte. Nessas áreas a temperatura mínima poderá baixar de 5°C. As informações são da Metsul Meteorologia.Por outro lado, há formação de nevoeiros em diversas cidades entre a madrugada e o começo da manhã desta quarta-feira, dia 10 de maio, sobretudo, da Metade Sul. Ao longo do dia o tempo ficará ensolarado em todo o Estado com gradual aquecimento. A temperatura tende a subir mais no Oeste do Rio Grande do Sul com previsão de atingir marcas ao redor de 24°C. A expectativa é de mais um dia de amplas aberturas de sol em Porto Alegre. Não se afasta a possibilidade de nevoeiros nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 10 de maio. As menores mínimas são esperadas para o fim de semana, com tardes de sol e temperatura amena. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feiraMáxima: 24°CMínima: 1°C Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feiraMáxima: 21ºCMínima: 12ºC