Campanha de conscientização no trânsito espalha manequins amarelos pelo Centro de Porto Alegre

Quem passar pelo Centro Histórico de Porto Alegre na tarde desta terça-feira (9) encontrará manequins amarelos espalhados por praças e ruas. Esta ação, realizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), faz parte do Movimento Maio Amarelo, que destaca a importância da cooperação de todos para a segurança viária. Os manequins, que estarão nas ruas até às 16h desta terça, representam pessoas que foram vítimas de acidentes no trânsito e contêm, no peito, um QR code em que a população pode acessar histórias reais de sobreviventes. A SMMU realiza diversas atividades em alusão ao Maio Amarelo durante todo o mês. Uma atividade semelhante a essa, de espalhar manequins amarelos pelas ruas, está prevista para ocorrer no final de maio, em outra localidade da cidade que ainda não foi divulgada pela secretaria.