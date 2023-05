Cidade Educadora promove circuito com foco na inclusão social

Teve início nesta terça-feira (9) o circuito cultural Inclusão pela Cultura. O evento é promovido pelo movimento Porto Alegre Cidade Educadora, por meio da Rede Educativa de Museus e Instituições Culturais de Porto Alegre (REMIC-POA) e Rede Geração Pop Rua. Durante as visitas, os participantes terão a oportunidade de conferir as exposições e participar de atividades culturais, como oficinas e percursos orientados. O circuito cultural Inclusão pela cultura acontece nos museus da UFRGS, Militar, da Comunicação e de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), além do Espaço Força e Luz, Casa de Cultura Mário Quintana e Fundação Iberê Camargo.