Copa Sul Freestyle reúne fãs de Hip-Hop em São Leopoldo

A cidade de São Leopoldo sediou, na tarde deste domingo (7), a Copa Sul Freestyle, reunindo 32 MC's de diversos municípios do Estado que disputam batalhas de rima. A última edição foi feita pela Batalha da Pista de Santa Cruz do Sul, movimento que idealizou a Copa Sul Freestyle em 2018, e pela Batalha São Hell, disputa de rima que traz a cultura Hip-Hop a São Leopoldo há 8 anos, com o apoio do Departamento de Juventudes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos (Sedhu). De acordo um dos idealizadores da Batalha São Hell, João Wesley, a competição é uma iniciativa cultural que visa movimentar a cultura Hip-Hop pelo RS. “A Copa Sul Freestyle é um projeto cultural que é sediado em diferentes municípios do Rio Grande do Sul a cada ano, com a intenção de produzir quase como uma ‘batalha de rima móvel’, movimentando a cultura Hip-Hop pelo Estado”, explica João.