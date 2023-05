Calçadão de Ipanema e ciclovia são entregues revitalizados

As obras de qualificação no calçadão da avenida Guaíba e de revitalização da ciclovia, na orla de Ipanema, foram oficialmente entregues na manhã desta quarta-feira (17). As intervenções foram realizadas em trecho de 2.087 metros e fiscalizadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. A qualificação inclui conserto dos passeios, colocação de piso podotátil, instalação de postes de vôlei de areia, novos bancos e lixeiras, rampas com acessibilidade, novas churrasqueiras, iluminação, plantio de grama, recuperação dos pergolados, construção de muro de contenção e enrocamento (estrutura em pedra para proteção de talude), revitalização de dois playgrounds e de duas academias de ginástica ao ar livre. A ciclovia também foi revitalizada, recebendo projeto de sinalização viária e pintura em trecho de 1,25 quilômetro.