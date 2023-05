Corintiana de coração, Rita Lee é homenageada pelo clube em partida do Brasileirão

A cantora, foi homenageada pelo Corinthians, seu clube do coração, em partida válida pela 5ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira (11), contra o Botafogo. No confronto, os jogadores do Timão entraram em campo com camisetas que levavam "Lee" como complemento do seu nome (foto). O Corinthians havia realizado uma homenagem, em suas redes sociais, à artista no dia da sua morte, assim como, como os gaúchos Inter e Grêmio. Apesar da referência à Rainha do Rock, o Timão foi derrotado pelo líder Botafogo pelo placar de 3 a 0. A partida foi realizada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e consagrou a boa campanha do Glorioso neste início de Brasileirão, que é líder absoluto e venceu todas as partidas até agora.