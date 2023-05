Artistas, personalidades e fãs lamentam a morte de Rita Lee, a Rainha do rock

No Twitter, o grupo Palamas do Sucesso destacou a importância da artista na carreira dos músicos.

Rita Lee é uma referência para os Paralamas em todos os sentidos: musicais, poéticos, estéticos, políticos. Sua obra é eterna.



Obrigado por tanto!

Nossos sentimentos à família e aos amigos.



Descanse em paz, Rita Lee!

ÍDOLA MÁXIMA! #ritalee pic.twitter.com/M4Gw39Wlsp — Os Paralamas do Sucesso (@os_paralamas) May 9, 2023

A cantora Pitty lamentou a morte de Rita Lee, a quem chamou de “a Maior”. “Nunca haverá outra Rita Lee. Obrigada por existir”, twittou a cantora baiana.

estou em frangalhos. a Maior nos deixa hoje… que dia triste. Ritinha, te amarei para todo sempre!

meus sentimentos à familia, aos amigos.



brilhará eternamente pra mim.

nunca haverá outra Rita Lee.

obrigada por existir! — PITTY (@Pitty) May 9, 2023

O cantor Lulu Santos postou uma foto junto com Rita com a legenda "Eu te amo" e também uma mensagem de apoio aos familiares da Rainha do rock.

Roberto, Beto, Antônio e João:

É nossa sua perda, nossa sua dor

Rita lives

Descanse em Gloria — Lulu Santos (@LuluSantos) May 9, 2023

A também cantora Preta Gil relembrou que teve o privilégio de conviver com Rita, considerada sua ídola e musa. Assim como Rita Lee, Preta também enfrenta um câncer.



Minha tudo Rita Lee, as palavras me faltam agora!!! Eu tive o privilégio de conviver com minha ídola, com minha musa, desde a minha infância até a vida adulta, cantamos juntas, rimos juntas, um grande presente!!!!



Me veio uma paz com a notícia de sua partida, você viveu… pic.twitter.com/KSDyt6sNoJ — Preta Gil (@PretaGil) May 9, 2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte de Rita, considerada um dos maiores e mais geniais nomes da música nacional.

Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multiinstrumentista. Uma artista a frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória.



Rita ajudou a transformar a… — Lula (@LulaOficial) May 9, 2023



Rita Lee, a rainha do meu rock’n’roll, nos deixou hoje.

Eu estou arrasado!

Rita foi minha maior professora no rock. Os Mutantes, Rita e Tutti-frutti, seus discos com o Roberto de Carvalho. Está tudo aqui na minha memória.

Te amo pra sempre, Rita!

Descansa, você merece. pic.twitter.com/x37KBNdYCw — Luiz Thunderbird (@LuizThunderbird) May 9, 2023

A atriz Gloria Pires agradeceu Rita por compartilhar sua luz com os brasileiros.

Grande, imensa Rita Lee! Gratidão por compartilhar sua luz. Ela brilhará para sempre. Descanse em paz pic.twitter.com/YRKdMFPDJF — Gloria Pires (@gloriapires) May 9, 2023

Corintiana, Rita tinha uma ligação especial com o Sport Club Internacional, tendo sido a primeira artista mulher nomeada consulesa cultural do clube gaúcho. Em suas redes sociais, o Colorado postou fotos da cantora com a bandeira do clube e homenageou a artista.