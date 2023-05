Morre a cantora Rita Lee aos 75 anos

cantora Rita Lee. Musa do rock brasileiro, a cantora e compositora havia sido diagnosticada com Morreu nesta segunda-feira (8) aos 75 anos a, a cantora e compositora havia sido diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 . Ela passou por tratamento e, em abril de 2022, a doença teria entrado em remissão. No início deste ano, Rita havia passado por nova internação hospitalar

A informação da morte foi divulgada pela família de Rita nesta terça (9). A cantora estava em sua casa, na capital paulista, com a família.

Nascida em 31 de dezembro de 1947, a "Rainha do rock brasileiro" alcançou a marca de 55 milhões de discos vendidos. Uma das mulheres mais influentes do Brasil, integrou as bandas Os Mutantes (1966–1972) e do Tutti Frutti (1973–1978).

Entre suas músicas mais populares estão "Ovelha Negra", "Mania de Você", "Lança Perfume", "Agora Só Falta Você", "Baila Comigo", "Banho de Espuma", "Desculpe o Auê", "Erva Venenosa", "Amor e Sexo", "Reza", "Menino Bonito", "Flagra" e "Doce Vampiro".

Rita foi casada entre 1971 a 1977 com Arnaldo Baptista, companheiro no grupo Os Mutantes. Desde 1976, Rita vivia com Roberto de Carvalho, seu parceiro musical, com quem casou em 1996. A cantora teve três filhos: Beto, Antônio e João.

