Estudantes da rede estadual conheceram as atrações do novo espaço e conversaram com o astronauta Charles Duke

Quatro alunos da rede estadual premiados pela National Aeronautics and Space Administration (Nasa) participaram, na quarta-feira (10), da inauguração do Space Adventure, a convite do governador do Estado, Eduardo Leite. O parque temático da agência espacial norte-americana foinrecém inaugurado na cidade de Canela, na Serra gaúcha. Durante a oportunidade, além de visitar as atrações do novo espaço, os estudantes puderam conhecer e conversar com o astronauta Charles Duke, um dos 12 homens que já pisaram na Lua. O quarteto conquistou o 3º lugar em uma competição realizada pela Nasa em abril. Eles desenvolveram um rover (uma mistura de carro e robô) para exploração espacial e foram os únicos brasileiros a participar do concurso, tendo concorrido com equipes de diversos países.

