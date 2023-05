Nasa divulga imagens com sinais de rios volumosos e agitados em Marte

Não é novidade para cientistas que existe água em Marte. Evidências encontradas por pesquisadores sugeriam a presença de lagos ou riachos no planeta vermelho. Mas agora novas imagens reveladas pela Nasa estão levando os cientistas a repensarem a ideia sobre os ambientes aquáticos em Marte, uma vez que indicam a existência de um rio possivelmente volumoso e agitado (foto). Os registros foram obtidos pelo rover Perseverance da Nasa, que está em missão desde 2020 explorando a geologia e o clima passado do planeta. As imagens inéditas mostram grãos de sedimentos grosseiros e pedras. "Isso indica um rio de alta energia que está transportando muitos detritos. Quanto mais poderoso o fluxo de água, mais facilmente é capaz de mover pedaços maiores de material", disse a pesquisadora Libby Ives, em comunicado divulgado pela Nasa. Com informações da Agência Estado.