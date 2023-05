Fêmea de bugio-ruivo é resgatada na Zona Sul de Porto Alegre

Uma fêmea de bugio-ruivo foi resgatada no Bairro Hípica, na Zona Sul de Porto Alegre, após ser avistada por moradores do local. O resgate aconteceu no último sábado (13) e foi realizado pela Equipe de Fauna Silvestre da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). A fêmea está em bom estado de saúde e recebe atendimento no Núcleo Preservas, iniciativa ligada ao Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, voltada a animais silvestres. Após a análise clínica, ela será solta na natureza. Trata-se de uma espécie ameaçada de extinção, protegida por lei. Ao identificar um animal silvestre ferido ou em risco, a Smamus pode ser acionada pelo telefone (51) 3289-7517 e pelo canal 156 aos finais de semana.