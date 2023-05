Mausoléu de Pelé é aberto ao público em Santos

O mausoléu onde está sepultado Pelé, em Santos, foi aberto ao público nesta segunda-feira (15). O Atleta do Século morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. O corpo do Rei do Futebol está enterrado no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica. Edinho, filho de Pelé, representou a família durante a abertura do mausoléu ao público. Ele explicou que, ao longo da vida, ele e outras pessoas da família tiveram que entender que o pai pertencia, também, ao mundo. Além do filho do rei, cerca de 30 membros da Torcida Jovem do Santos estiveram no local. A visita pode ser feita em dois períodos. Pela manhã, das 9h às 12h, e no período da tarde, das 14h às 18h. Para conhecer o Mausoléu, é necessário se cadastrar gratuitamente no site do Memorial.