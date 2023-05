Ministério dá posse a membros do conselho LGBTQIA+

Para marcar o Dia de Enfrentamento à Violência contra as Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queers, Intersexos, Assexuais e Outras (LGBTQIA+) e o Dia Mundial Contra a Homofobia e Transfobia, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, deu posse nesta quarta-feira (17) em Brasília, aos conselheiros do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, o CNLGBTQIA. O ministério criou também o grupo de trabalho, com duração de 180 dias, para esclarecer violações de direitos humanos contra essa população. O evento também homenageou a cantora e ativista Daniela Mercury, que cobrou políticas públicas como o acesso ao mercado de trabalho por pessoas transsexuais. As informações são da Agência Brasil.