Bancas de floristas da Otávio Rocha recebem intervenções artísticas

Quem circula pelo Centro Histórico de Porto Alegre pode acompanhar o processo de criação das, que. O projeto arquitetônico das estruturas é de autoria do arquiteto da prefeitura da Capital, Oscar Eduardo Coelho, que concebeu as fachadas como espaço para intervenções artísticas. A ação tem a curadoria de Sabrina Stephanou, que reuniu artistas de Porto Alegre que trazem em seus trabalhos. Ao todo,para revitalização do Quadrilátero Central. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.