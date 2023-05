Ovos de 80 milhões de anos são encontrados durante obra em rodovia em MG

Um ninho com cinco ovos fossilizados com aproximadamente 80 milhões de anos foi encontrado durante obras de duplicação de uma rodovia no município mineiro de Monte Alegre de Minas. São dois ovos inteiros e três fragmentados, semelhantes a ovos de galinha (embora mais alongados), com seis centímetros de comprimento e cor rosa-avermelhada, e podem ser de crocodiliformes (antepassados dos crocodilos e jacarés) - o que é considerado mais provável -, dinossauros carnívoros de pequeno porte ou mesmo de aves. O ninho estava imerso em rochas sedimentares da formação Adamantina, com idade estimada em 80 milhões de anos, daí a provável idade dos ovos. Segundo as primeiras análises, possivelmente eles foram depositados às margens de um rio que drenava a região naquela época, quando o ambiente era totalmente distinto do cerrado existente hoje.