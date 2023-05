Festival Paralímpico Brasileiro reúne participantes em Porto Alegre

O Festival Paralímpico Brasileiro reuniu 220 participantes na manhã deste sábado (20), na Redenção. Dois medalhistas paralímpicos, Vanderson Luís da Silva Chaves e Aser Ramos, acompanharam as competições. Esta é a primeira edição do Festival em 2023, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. Conforme a secretária Débora Garcia, a inclusão social e a interação com as famílias foram os destaques do Festival. “É gratificante e emocionante ver a energia, a alegria das crianças e adolescentes em poder participar das competições de bocha, atletismo, futebol e vôlei sentado. E a presença dos atletas campões paralímpicos, nesta edição, foi motivo de orgulho e um incentivo a mais para todos”, ressaltou por meio de nota a secretária de Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.