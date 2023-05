EPTC desenvolve game para conscientizar sobre trânsito mais seguro

O game Tô Indo, jogo educativo desenvolvido pela EPTC em conjunto com a Square Pix, estúdio experimental de jogos da rede de educação Ânima, foi introduzido ao público nessa sexta-feira (19). A apresentação aconteceu em atividade realizada com alunos do segundo ano do Colégio Estadual Cel. Afonso Emílio Massot, no bairro Azenha. No game, o participante deve percorrer um trajeto em uma motocicleta e respeitar as regras de circulação e conduta do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para chegar ao seu destino com vida e sem ser multado. O objetivo é avaliar os riscos ao colocar em prática a dirigibilidade do condutor que pode escolher dirigir com ou sem habilitação e ingestão de bebida alcoólica. Após o circuito, o jogador recebe uma avaliação com as intercorrências vivenciadas ao longo da experiência.